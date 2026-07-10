Восемь человек пострадали в аварии с пассажирским микроавтобусом в Калмыкии
В Калмыкии в дорожной аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Столкновение произошло на 208-м километре федеральной трассы Р-216 в Яшкульском районе около половины второго ночи по местному времени (совпадает с московским). Пассажирский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Восемь человек, включая двоих детей, получили травмы. На место оперативно прибыли специалисты Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее стало известно, что в подмосковном Колычево загорелась промышленная зона с цехом по производству плитки и складом шиномонтажа. Очевидцы увидели над местом происшествия густые клубы чёрного дыма. Предварительно, причиной инцидента мог стать поджог. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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