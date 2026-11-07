В Турции произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, число погибших растет

07 ноября 2026, 22:24

Число погибших в смертельном ДТП с микроавтобусом в Турции выросло до 9 человек

Фото: istockphoto/Berkut_34

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в городе Ван на востоке Турции возросло до девяти человек. Об этом сообщает газета Aydınlık.





Ранее в субботу газета Milliyet сообщила, что семь человек погибли и еще семеро получили ранения при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом. Все случилось на трассе Ван — Озальп.





«По последним данным, число погибших возросло до девяти», — говорится в публикации.