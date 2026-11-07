В Турции произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, число погибших растет
Число погибших в смертельном ДТП с микроавтобусом в Турции выросло до 9 человек
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в городе Ван на востоке Турции возросло до девяти человек. Об этом сообщает газета Aydınlık.
Ранее в субботу газета Milliyet сообщила, что семь человек погибли и еще семеро получили ранения при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом. Все случилось на трассе Ван — Озальп.
«По последним данным, число погибших возросло до девяти», — говорится в публикации.Перед этим в Подмосковье организовали объезд места ДТП с грузовиком на Ленинградском шоссе. Привлекли 18 человек и семь единиц спецтехники.