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В Турции произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, число погибших растет

Число погибших в смертельном ДТП с микроавтобусом в Турции выросло до 9 человек
Фото: istockphoto/Berkut_34

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в городе Ван на востоке Турции возросло до девяти человек. Об этом сообщает газета Aydınlık.



Ранее в субботу газета Milliyet сообщила, что семь человек погибли и еще семеро получили ранения при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом. Все случилось на трассе Ван — Озальп.

«По последним данным, число погибших возросло до девяти», — говорится в публикации.
Перед этим в Подмосковье организовали объезд места ДТП с грузовиком на Ленинградском шоссе. Привлекли 18 человек и семь единиц спецтехники.
Никита Кротов

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