В Приморье раскрыли детали смерти школьника
В Хорольском округе Приморского края после смерти мальчика 2015 года рождения врачи выяснили, что родители не обращались за медицинской помощью с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Приморья, пишет ТАСС.
Ребенку стало плохо в конце апреля. Семья не вызвала медиков. Утром 3 мая в поселок Ярославский приехала бригада скорой помощи и констатировала летальный исход. Сейчас специалисты устанавливают точную причину трагедии. По предварительной версии, к смерти привела менингококковая инфекция. Несколько человек попали в больницу с признаками назофарингита. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
Медики уже проверили всех, кто контактировал с ребенком. В список вошли дети, педагоги и родители. По эпидпоказаниям врачи привили 22 человека, среди них три сотрудника медицины, два учителя, 13 детей и четыре человека из домашнего очага. Все контактные лица находятся под наблюдением. Новых случаев инфекции в округе не нашли.
Читайте также: