В Приморье водитель насмерть сбил медвежонка на трассе и скрылся
В Приморье на трассе насмерть сбили медвежонка. Водитель, переехавший зверька, скрылся с места происшествия, передает Telegram-канал Amur Mash.
Тело маленького животного обнаружили в Партизанском районе — между сёлами Золотая Долина и Перетино. Взрослой медведицы рядом не было. Обстоятельства случившегося в настоящий момент уточняются.
Специалисты предупреждают, что перед зимой медведи активно набирают жир, поэтому всё чаще выходят к дорогам. Отделившиеся от матери медвежата плохо ориентируются, если оказались на трассе, и не в полной мере осознают скрытую опасность, которую представляют собой машины. Водителей в этот период просят быть внимательнее за рулём.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге заблудившегося лося, который 11 сентября вышел к людям в Приморском районе, вернули в лес. Подробности читайте в нашем материале.
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