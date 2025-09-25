Достижения.рф

В Свердловской области поезд переехал 44-летнюю женщину

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В Свердловской области 44-летняя женщина попала под колеса поезда. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК.



Трагический инцидент произошел на 9-м километре перегона Каменск-Уральский. Женщина переходила пути в непредназначенном месте. В этот момент ей навстречу двигался состав. Машинист заметил пешехода и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог. В результате пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что одной из основных причин несчастных случаев становится желание пешеходов переходить пути в непредназначенных местах, а также их спешка и беспечность.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае загорелся пригородный поезд №6702. В момент пожара в вагонах находились пассажиры.
Лидия Пономарева

