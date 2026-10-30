В Пулково мужчина отодвинул стюардессу и вернулся в самолет за ребенком
В Санкт-Петербурге пассажир, прилетевший из Москвы с женой и двумя детьми, устроил инцидент при высадке из самолета. Мужчина не обнаружил одного из сыновей и попытался вернуться в салон лайнера, пишут «Известия».
Бортпроводница преградила ему путь, объяснив, что проход обратно запрещен. Однако пассажир отодвинул сотрудницу рукой и проник внутрь воздушного судна.
Как рассказала бортпроводница, оказавшись в салоне, мужчина убедился, что супруга забрала обоих детей. После этого он спокойно вышел к перронному автобусу, говорится в материале «Известий».
Ранее самолёт Superjet сел в Архангельске после сигнала о пожаре в багажном отсеке. Воздушное судно авиакомпании «Россия» выполняло рейс из Москвы.
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