В Пулково мужчина отодвинул стюардессу и вернулся в самолет за ребенком

30 октября 2026, 21:12

В Пулково мужчина после посадки вернулся в самолет за ребенком

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Санкт-Петербурге пассажир, прилетевший из Москвы с женой и двумя детьми, устроил инцидент при высадке из самолета. Мужчина не обнаружил одного из сыновей и попытался вернуться в салон лайнера, пишут «Известия».