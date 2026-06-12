«Водки не хватило на всех»: В Краснодаре четверо мужчин подрались в луже

12 июня 2026, 19:11

Четверо мужчин подрались в луже в микрорайоне Краснодара после непогоды

Фото: Istock/nito100

В Краснодаре четверо мужчин устроили драку в луже после сильного ненастья. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».





По информации авторов канала, драка произошла в Музыкальном микрорайоне. После прошедшей непогоды, которая принесла в регион град и шквалистый ветер, потоки воды затопили улицы города. Четыре россиянина устроили схватку прямо во дворе жилого дома. Они валялись в грязной воде, толкались и нецензурно выражались.

«Группа граждан решила выпить за окончание дождя, но водки на всех не хватило», — отмечается в публикации.