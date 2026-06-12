«Водки не хватило на всех»: В Краснодаре четверо мужчин подрались в луже
Четверо мужчин подрались в луже в микрорайоне Краснодара после непогоды
В Краснодаре четверо мужчин устроили драку в луже после сильного ненастья. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
По информации авторов канала, драка произошла в Музыкальном микрорайоне. После прошедшей непогоды, которая принесла в регион град и шквалистый ветер, потоки воды затопили улицы города. Четыре россиянина устроили схватку прямо во дворе жилого дома. Они валялись в грязной воде, толкались и нецензурно выражались.
«Группа граждан решила выпить за окончание дождя, но водки на всех не хватило», — отмечается в публикации.Непогода, которая пришла в ряд российских регионов, вызвала тяжёлые последствия. Так, в Хабаровске повредило линии электропередачи, а движение трамваев остановилось. На Кубани, в свою очередь, затопило все улицы.