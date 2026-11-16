В Пятигорске убившим 20-летнего парня подросткам ужесточили приговор
В Пятигорске убившим 20-летнего парня подросткам увеличили сроки
Суд усилил наказание фигурантам дела об убийстве 20-летнего мужчины в парке Пятигорска. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Ранее подростков приговорили к срокам от 4,5 до пяти лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Еще одного фигуранта, не достигшего возраста уголовной ответственности, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
«Суд апелляционной инстанции усилил наказание и приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 4,5 до девяти лет. Также удовлетворен гражданский иск матери погибшего на сумму два миллиона рублей», — говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 17 марта 2025 года в пятигорском парке Кирова компания подростков познакомилась с 20-летним незнакомцем. Заподозрив, что он может представлять опасность для девочки в их компании, один подросток предложил его избить. Он же первым распылил мужчине в лицо газовый баллончик. После этого его знакомый начал наносить удары руками и ногами. В ходе завязавшейся драки третий участник сдавил шею потерпевшего, доведя его до потери сознания, а четвертый нанес лежащему без чувств мужчине еще несколько ударов ногами.
Как отмечается, вышестоящий суд также квалифицировал действия фигурантов по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Кроме того, одного из фигурантов признали виновным по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).