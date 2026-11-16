В Пятигорске убившим 20-летнего парня подросткам ужесточили приговор

16 ноября 2026, 20:40

В Пятигорске убившим 20-летнего парня подросткам увеличили сроки

Фото: istockphoto/Yingko

Суд усилил наказание фигурантам дела об убийстве 20-летнего мужчины в парке Пятигорска. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.





Ранее подростков приговорили к срокам от 4,5 до пяти лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Еще одного фигуранта, не достигшего возраста уголовной ответственности, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.





«Суд апелляционной инстанции усилил наказание и приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 4,5 до девяти лет. Также удовлетворен гражданский иск матери погибшего на сумму два миллиона рублей», — говорится в сообщении.