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В работе мессенджеров произошел массовый сбой

В РФ произошел сбой в работе Telegram и WhatsApp
21 августа 2024, 14:33
Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Сегодня, 21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Редакция «Радио 1» также убедилась в этом.
Не работают ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружаются сообщения и каналы.

Cбои также замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои прямо сейчас фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.



В некоторых случаях мессенджер функционировал при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.

Ранее сообщалось, что бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#telegram
В Москве закрыли станцию «Саларьево» по требованию МЧС
В Москве закрыли станцию «Саларьево» из-за возгорания кабеля трансформатора
21 августа 2024, 13:29

Фото: istock / hank5

В трансформаторной подстанции на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии Московского метрополитена загорелся силовой кабель. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, людей эвакуировали.
«На станции метро «Саларьево» происходит загорание силового кабеля в трансформаторной подстанции. Вход в метро закрыт, люди эвакуированы», — рассказал собеседник информагенства.
Станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. Поезда временно будут проезжать станцию не останавливаясь.

Площадь и ранг пожара уточняются, добавил источник.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на нефтебазе в посёлке Пролетарский Ростовской области снова возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших при крушении яхты у Сицилии
Спасатели не надеются найти живыми пропавших при крушении яхты у Сицилии
21 августа 2024, 12:31

Фото: istockphoto/TerryKelly

Маловероятно, что удастся найти живыми кого-либо из пропавших без вести при крушении яхты Bayesian у берегов Сицилии. Так считают итальянские спасатели.
Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Виченцо Дзагароллу. Поиски продолжаются, но шансов найти кого-то живыми уменьшаются с каждой минутой, считает он.

Яхта Bayesian, принадлежащая британскому предпринимателю и мультимиллионеру Майку Линчу, затонула во время шторма у берегов Сицилии 19 августа. На борту, кроме него самого, находились председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блум и его жена. Все трое числятся пропавшими без вести. Кроме них, пока не найдены ещё три человека. 15 человек, включая годовалую девочку, удалось спасти.

По мнению Дзагароллы, так как яхта затонула очень быстро, буквально за пару минут, возможно, те, кого ищут, просто не успели выбраться.

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Мать девочки, которую убили в Петербурге, обжалует решение суда
21 августа 2024, 11:41

Фото: istockphoto / AMilkin

Мать девочки, забитой до смерти молотком в Петербурге, планирует обжаловать решение суда. Об этом сообщили в Комсомольской правде.
В конце июля в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по делу о жестоком убийстве 13-летней Вероники.

«30 апреля 2023 года новые знакомые — 16-летний блогер Иван и его сверстница Алина пригласили Веронику на прогулку. В парке на севере города они устроили пикник. Сначала они провели странное интервью, а затем Иван забил девочку молотком. Тело закопали, а Иван переписывался с матерью, чтобы та не искала её», — говорится в материалах дела.

Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге подростка приговорили к семи годам колонии, а его знакомую — к шести. Однако мать Вероники осталась недовольна решением суда, посчитав его слишком мягким.

«Эти сроки — ни о чём! Эти люди хладнокровно спланировали и совершили убийство ни в чём не повинного человека. Моя дочка не воскреснет, не совершит ничего полезного или плохого. Она подавала огромные надежды, была такой перспективной девочкой», — поделилась мама убитой.

В СМИ появилась информация о том, что недавно женщина обжаловала решение суда. Согласно российскому законодательству, несовершеннолетних не могут приговорить к лишению свободы на срок более десяти лет.

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Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии
21 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Elen11

Яхта британского предпринимателя и мультимиллионера Майка Линча затонула во время шторма у берегов Сицилии. Судя по кадрам видеозаписи, судно скрылось под водой в течение двух минут.
Кадры, на которых запечатлён момент крушения яхты Bayesian опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia. Изображение не слишком отчётливое из-за погодных условий, но можно рассмотреть, что корабль затонул в течение буквально пары минут. Катастрофа произошла во время сильного шторма, обрушившегося на побережье 19 августа.

Кроме Линча, на борту находился председатель совета директоров компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер. На данный момент известно об одном погибшем, это корабельный повар. Шесть человек, включая обоих бизнесменов, числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 15 человек, включая годовалую девочку.

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Число пострадавших при пожаре на нефтебазе возросло до 42
21 августа 2024, 11:30

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в посёлке Пролетарский Ростовской области снова возросло. Травмы получили 42 человека, сообщили в ТАСС.
«Сначала за медицинской помощью обратились 18 пожарных, из них 14 человек получили помощь амбулаторно. По поручению губернатора в город Пролетарск была направлена дополнительная бригада врачей», — поделились в издании.

Ранее сообщалось о госпитализации 15 человек. Два человека находятся в больницах Пролетарска, семь — в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и шесть — в Санкт-Петербурге.

Пожар на складах с дизельным топливом в Пролетарске произошёл 18 августа. Причиной возгорания стало падение обломков трёх украинских дронов на территорию промышленных складов. В результате падения обломков произошло возгорание топлива.

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#возгорание
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В Японии из-за пропажи ножниц закрыли целый аэропорт
21 августа 2024, 11:12

Фото: istockphoto / Evgeniia Gordeeva

В воздушной гавани Японии было принято решение задержать 200 рейсов и отменить ещё 36 из-за пропажи ножниц. Об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошёл 17 августа в аэропорту Титосэ. По сообщению источника, ножницы исчезли из магазина, расположенного в зоне ожидания вылета внутренних рейсов.

«Из-за опасений, что предмет мог быть использован в качестве оружия на борту воздушного судна террористами, было принято решение закрыть аэропорт. Сотрудники службы безопасности провели обыски, в результате которых вылеты были приостановлены на два часа, что привело к массовым задержкам. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось повторно проходить проверку, из-за чего в зоне вылета образовались гигантские очереди», — сообщили в ведомстве.

Спустя два дня после инцидента ножницы были найдены сотрудником магазина, как сообщает газета Nikkan Sports.

Ранее в аэропортах Канады возникли проблемы с системой киосков самообслуживания, что привело к задержкам регистрации пассажиров.

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Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова
21 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Donte Tatum

Житель Дагестана поскандалил с матерью. Своё недовольство он продемонстрировал самым радикальным образом — закинул ей в окно бутылку с зажигательной смесью.
Гусейну 44 года, он гуляка-скандалист, а проживает с 65-летней матерью, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Пенсионерке по понятным причинам не нравилось, что сын пьянствует и нигде не работает. После очередного загула мать принялась стыдить непутёвого отпрыска, а затем выгнала его из дома, чтобы протрезвел и пришёл в себя.

Гусейн обиделся на родительницу и, вернувшись через пару часов, закинул в окно бутылку с горючей смесью. К счастью, мать была в другой комнате и не пострадала, а вот помещение выгорело почти полностью. Женщина не стала жалеть великовозрастного оболтуса и написала на него заявление в полицию. Свою вину он признал. Гусейну грозит статья за умышленное уничтожение имущества.

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В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д у границы с Украиной
21 августа 2024, 10:58

Фото: istockphoto / Serjio74

В Белгородской области правоохранители предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Инцидент произошёл в 53 км от границы с Украиной, рядом с селом Ливенка. Силовики обнаружили два самодельных взрывных устройства общим весом около пяти килограммов. Во время уничтожения взрывчатки было найдено ещё одно СВУ, заложенное в 100 метрах от двух других», — сообщили в издании.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске. В тайнике, оборудованном террористами, обнаружили два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций, который проводил кибератаки на стратегические объекты в России. Мужчина действовал по указанию спецслужб Украины.

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#сотрудники
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Серийный убийца вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск
Серийный убийца Иван Продан вышел на свободу и пропал без вести
21 августа 2024, 09:40

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Серийный убийца «‎Домодедовский упырь» Иван Продан вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», вышел на свободу 20 апреля после 25 лет заключения в исправительной колонии в Мордовии. Маньяк, который на протяжении многих лет гипнотизировал и убивал своих жертв, не встал на учёт в отделе МВД и вскоре исчез. В настоящее время его местонахождение неизвестно, его могут объявить в федеральный розыск.

По данным канала, 56-летний Продан получил только паспорт, выданный ему в колонии за полгода до освобождения. Несмотря на наличие справки для получения СНИЛС и ИНН, он не явился в МФЦ, и с тех пор о нём ничего не известно. В какой регион он мог уехать после освобождения, неясно.

Продан родом из Молдавии, покинул страну в 1992 году. Он перемещался по России в поисках работы. На его счету числятся пять доказанных убийств и 17 изнасилований. Убивать Продан начал после того, как его бросила жена с дочерью. Одержимый местью к женщинам, мужчина стал нападать на случайных прохожих, используя гипноз для манипуляции жертвами.

Задержать Продана удалось благодаря школьнику Роману из подмосковного Видного, который обнаружил человеческую руку и сообщил об этом родителям. Местные жители с тревогой ожидали выхода маньяка из колонии, опасаясь его возможного возвращения к преступной деятельности. После приговора у него появился последователь — племянник Фёдор, который также был осуждён за аналогичные преступления и получил пожизненный срок.

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