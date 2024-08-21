В работе мессенджеров произошел массовый сбой

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva
Сегодня, 21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Редакция «Радио 1» также убедилась в этом.
Не работают ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружаются сообщения и каналы.
Cбои также замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои прямо сейчас фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.
В некоторых случаях мессенджер функционировал при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.
Ранее сообщалось, что бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Cбои также замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои прямо сейчас фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.
В некоторых случаях мессенджер функционировал при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.
Ранее сообщалось, что бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак