Правительственный AURUS сбил человека на Новом Арбате

Фото: istockphoto/Motortion
Правительственный AURUS Senat сбил человека на Новом Арбате в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Сообщается, что автомобиль ехал с мигалкой. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали. Иная информация о его состоянии отсутствует.
Ранее сообщалось, что заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Скончался на месте.
Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Скончался на месте.
Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова