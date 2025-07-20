В реабилитационном центре Анапы произошел пожар, возгорание потушено

20 июля 2025, 17:47

Фото: istockphoto/photovs

Пожар произошел в реабилитационном центре Анапы.





Как уточнили в главке МЧС по Краснодарскому краю, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Возгорание случилось на площади в 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 25 человек.





«В 16.36 полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет», — добавили спасатели.