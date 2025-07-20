В реабилитационном центре Анапы произошел пожар, возгорание потушено
Пожар произошел в реабилитационном центре Анапы.
Как уточнили в главке МЧС по Краснодарскому краю, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Возгорание случилось на площади в 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 25 человек.
«В 16.36 полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет», — добавили спасатели.
Уточняется, что к тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 11 человек. Перед этим сообщалось о пожаре на пароме у берегов Индонезии. Как писал портал U.S., Sun на борту судна были 280 человек, очевидцы засняли кадры, на которых кричали люди и просили о помощи. Уточнялось, что паром KM Barcelona VA, где все произошло, был переполнен.