В ресторане «BOSCO» у Красной площади крышка рояля рассекла голову посетительнице
Сотрудник ресторана у Красной площади рассек посетительнице голову крышкой рояля, а в ответ москвичке предложили лишь комплимент от заведения и скидку. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости», публикуя подтверждающие травму кадры.
Уточняется, что вечером 13 декабря пострадавшая пришла в ресторан «BOSCO» на Красной площади в «ГУМе» по предварительной брони. Её посадили за столик рядом с роялем.
Во время игры пианиста подставка крышки инструмента сломалась, и массивная деталь отлетела. Она ударила девушку по голове столь сильно, что хлынула кровь. В ресторане не оказалось аптечки, поэтому пострадавшей предложили промыть рану водкой.
В итоге москвичку доставили в больницу, где ей наложили швы.
Девушка пояснила, что ресторан связался с ней только после того, как она обратилась в полицию. Управляющий выразил сожаление и предложил в качестве компенсации комплимент и скидку, утверждая, что рояль стоял на безопасном расстоянии.
Однако участковый с таким заявлением не согласился и передал материалы в СК на проверку. Сейчас пострадавшая готовит со своим адвокатом досудебную претензию.