В ресторане «BOSCO» у Красной площади крышка рояля рассекла голову посетительнице

18 декабря 2025, 01:20

Фото: iStock/rilueda

Сотрудник ресторана у Красной площади рассек посетительнице голову крышкой рояля, а в ответ москвичке предложили лишь комплимент от заведения и скидку. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости», публикуя подтверждающие травму кадры.





Уточняется, что вечером 13 декабря пострадавшая пришла в ресторан «BOSCO» на Красной площади в «ГУМе» по предварительной брони. Её посадили за столик рядом с роялем.



Во время игры пианиста подставка крышки инструмента сломалась, и массивная деталь отлетела. Она ударила девушку по голове столь сильно, что хлынула кровь. В ресторане не оказалось аптечки, поэтому пострадавшей предложили промыть рану водкой.



