В результате конфликта у офиса Wildberries были задержаны около 30 человек

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В центре Москвы, у главного офиса компании Wildberries, произошел конфликт, в результате которого около 30 человек были доставлены в полицию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, возглавляемая Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным, попыталась захватить офисы компании.
На данный момент ситуация у главного офиса стабилизировалась, правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ведется расследование инцидента.
30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
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На данный момент ситуация у главного офиса стабилизировалась, правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ведется расследование инцидента.
30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
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Дарья Осипова