Стало известно сколько было задержано человек у офиса Wildberries в Москве

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Около 10 человек были задержаны после потасовки у офиса Wildberries в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены. Правоохранительные органы приняли все необходимые меры.
Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В настоящее время ситуация у главного офиса стабильная.
30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сейчас задержаны порядка 10 человек, остальные обстоятельства выясняются», — сказал собеседник.
Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В настоящее время ситуация у главного офиса стабильная.
30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова