В России двух полицейских обвинили в изнасиловании преступницы
Двух полицейских обвинили в изнасиловании жительницы Ивановской области, которая проходит фигуранткой по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД по региону.
По версии следствия, один из силовиков также совершил сексуальное насилие над другой женщиной. Он надругался над потерпевшей вместе со своей сожительницей.
В ведомстве отметили, что в случае подтверждения вины обоих сотрудников уволят по отрицательным основаниям, и они понесут наказание. Суд арестовал их на два месяца — до 13 июля включительно.
Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в изнасиловании женщины. Преступление он совершил 4 июня 2018 года 4 июня 2018 года рядом с жилым домом на Складочной улице.
Читайте также: