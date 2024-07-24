Житель Талдома нанёс пожилой соседке 30 ударов ножом

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 33-летнего жителя Талдома по подозрению в разбойном нападении на его соседку — женщину 66 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина решил ограбить женщину, живущую в соседней квартире. Он проник в её квартиру под предлогом возвращения одолженного ранее предмета кухонной утвари, закрыл за собой входную дверь и напал на женщину с ножом. Злоумышленник нанёс пожилой соседке около 30 ножевых ударов и забрал у неё 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.На помощь пострадавшей пришёл мужчина, проживающий этажом выше. Он услышал крики о помощи, спустился, выбил дверь квартиры, вывел соседку в подъезд, а нападавшего запер в помещении. Он также вызвал полицию и скорую помощь.
Прибывшие правоохранители задержали нападавшего, у него изъяли нож и похищенные у женщины деньги. Пострадавшую госпитализировали с множественными колото-резаными ранами.
Читайте также:
Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы
Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны
Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства
Лев Каштанов