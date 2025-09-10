В России началась стрельба после нападения на бывшего полицейского
В ингушском Магасе на улице Гагиева 41‑летний бывший сотрудник угрозыска открыл огонь по напавшим на него мужчинам. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».
Источник сообщает, что пострадавшего ударили и повалили на асфальт. Затем его окружила толпа. Мужчине удалось встать. После короткого разговора он попытался уйти, но его не пустили. Через некоторое время экс-правоохранитель выстрелил.
В ответ один из нападавших также открыл огонь. По версии канала, конфликт может иметь отношение к уголовному преследованию одного из участников со стороны бывшего стража порядка. Полицейские устанавливают всех причастных к перестрелке.
