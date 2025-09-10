В России началась стрельба после нападения на бывшего полицейского

10 сентября 2025, 22:57

«Сапа»: в Ингушетии началась стрельба после нападения на бывшего полицейского

Фото: istockphoto/Dzurag

В ингушском Магасе на улице Гагиева 41‑летний бывший сотрудник угрозыска открыл огонь по напавшим на него мужчинам. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».