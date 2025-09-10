Достижения.рф

В США убили известного активиста

Mash: в США убили активиста Чарли Кирка
Фото: istockphoto/naveebird

Консервативного активиста и основателя движения Turning Point USA Чарли Кирка застрелили во время его встречи с поклонниками в США. Данные приводит Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл в ходе сессии вопросов и ответов в рамках его тура «Prove Me Wrong» в Университете Юта-Вэлли в Ореме. По свидетельствам очевидцев, Кирку выстрелили в шею, после чего в зале началась паника.

На место незамедлительно прибыли полиция и экстренные службы. На опубликованных каналом кадрах видно много людей. Подробности выясняются.

Никита Кротов

