В США медведь напал на тракториста на глазах у его сына
В Арканзасе 72‑летнего тракториста Вернона Паттона доставили в больницу в критическом состоянии после нападения чёрного медведя. Об этом сообщает News Nation Now.
Паттон работал на тракторе неподалёку от парка, когда на него напал зверь. По счастливой случайности в этот момент к месту подъехал сын пострадавшего и вызвал спасателей. Сотрудники Комиссии по охоте и рыболовству Арканзаса (AGFC) приехали на место, застрелили медведя и эвакуировали Паттона — его доставили в больницу вертолётом. Мужчина выжил.
AGFC отмечает, что это первое за 25 лет зарегистрированное нападение медведя на человека в штате.
Ранее также сообщалось о другом инциденте в США: в Нью-Йорке медведь ворвался в дом жителя и напал на него, проникнув в прихожую, где хозяин хранил продукты и мусорные пакеты.
