В США медведь напал на тракториста на глазах у его сына

10 сентября 2025, 22:15

News Nation Now: В Арканзасе черный медведь напал на 72-летнего тракториста

Фото: istockphoto/Byrdyak

В Арканзасе 72‑летнего тракториста Вернона Паттона доставили в больницу в критическом состоянии после нападения чёрного медведя. Об этом сообщает News Nation Now.