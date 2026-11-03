Шестилетний мальчик выиграл внедорожник почти за 4,5 млн рублей

03 ноября 2026, 10:45

В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею внедорожник Toyota Fortuner

Фото: iStock/Ralf Geithe

В индийском штате Мадхья-Прадеш шестилетний Меданш Райквар выиграл в лотерею внедорожник Toyota Fortuner стоимостью около 5 млн рупий (4,3 млн рублей). Об этом сообщает телеканал NDTV.