Шестилетний мальчик выиграл внедорожник почти за 4,5 млн рублей
В индийском штате Мадхья-Прадеш шестилетний Меданш Райквар выиграл в лотерею внедорожник Toyota Fortuner стоимостью около 5 млн рупий (4,3 млн рублей). Об этом сообщает телеканал NDTV.
Счастливый билет приобрела бабушка мальчика Киран Райквар. Почти год назад, во время индуистского фестиваля Наваратри, она купила купон и вписала в него имя внука. За него женщина отдала всего 200 рупий (169 рублей).
Победа ребенка обрадовала и соседей, которые встречали его под звуки барабанов. Семья провела религиозные ритуалы в благодарность богам, а также призналась, что мечтала о собственном автомобиле на протяжении последних двух лет.
Ранее сообщалось, что 67-летняя жительница США выиграла главный приз в лотерею в размере одного миллиона долларов, прислушавшись к собственному предчувствию. Она отказалась покупать билет в первом магазине, как настаивал ее муж, и на следующий день отправилась в другую торговую точку.
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