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В России вор вскрыл ларек с мороженым и застрял

В Магнитогорске задержали вора, застрявшего в ларьке с мороженым
Фото: iStock/MarekUsz

В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым и застрял, после чего его задержали охранники. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».



Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов направились сотрудники группы быстрого реагирования «Право роста». Прибыв на место, они обнаружили, что металлическая штора приподнята с помощью лома или монтировки, а само окно вскрыто.

Вор не смог сбежать до приезда охраны и спрятался за холодильником, надеясь остаться незамеченным. В итоге задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Коломны попался на краже колбасы и пары кроссовок в местном магазине.

Лидия Пономарева

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