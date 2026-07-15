В России вор вскрыл ларек с мороженым и застрял
В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым и застрял, после чего его задержали охранники. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов направились сотрудники группы быстрого реагирования «Право роста». Прибыв на место, они обнаружили, что металлическая штора приподнята с помощью лома или монтировки, а само окно вскрыто.
Вор не смог сбежать до приезда охраны и спрятался за холодильником, надеясь остаться незамеченным. В итоге задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что житель подмосковной Коломны попался на краже колбасы и пары кроссовок в местном магазине.
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