В России вор вскрыл ларек с мороженым и застрял

15 июля 2026, 13:03

В Магнитогорске задержали вора, застрявшего в ларьке с мороженым

Фото: iStock/MarekUsz

В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым и застрял, после чего его задержали охранники. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».