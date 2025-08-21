В Барнауле стаффордширский терьер разодрал лицо 13-летней школьнице
В Алтайском крае стаффордширский терьер напал на 13-летнюю девочку, в результате чего она получила рваные раны лица и тела. Об этом сообщает в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».
Нападение произошло во дворах жилых домов. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь попросила разрешения погладить собаку, при этом владелец разрешил ребенку подойти к его питомцу. По словам очевидцев, как только школьница наклонилась к хвостатой, та набросилась на нее, повалила на землю и начала драть ее лицо.
«Мужчина в это время смотрел как собака дерет девочку, и даже не стал отгонять. Она звала на помощь, подошла женщина и стала отгонять», — рассказала подписчица сообщества.Также отмечается, что хозяин пса был пьян, его личность устанавливается. Региональный следком обратил внимание на ситуацию и начал доследственную проверку.
