В Барнауле стаффордширский терьер разодрал лицо 13-летней школьнице

21 августа 2025, 11:41

Фото: iStock/blinow61

В Алтайском крае стаффордширский терьер напал на 13-летнюю девочку, в результате чего она получила рваные раны лица и тела. Об этом сообщает в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».





Нападение произошло во дворах жилых домов. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь попросила разрешения погладить собаку, при этом владелец разрешил ребенку подойти к его питомцу. По словам очевидцев, как только школьница наклонилась к хвостатой, та набросилась на нее, повалила на землю и начала драть ее лицо.

«Мужчина в это время смотрел как собака дерет девочку, и даже не стал отгонять. Она звала на помощь, подошла женщина и стала отгонять», — рассказала подписчица сообщества.