В России за последние месяцы от нападений медведей погибли 17 человек
За последние месяцы в России от нападения медведей погибли 17 человек. Самой тяжёлой ситуация остаётся в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.
Так, в Красноярском крае жертвами хищников стали шесть человек. По три человека погибли в Томской и Иркутской областях, ещё двое — в Бурятии. Также смертельные нападения произошли на Алтае, Камчатке и в Хабаровском крае. Последний случай зафиксировали в Красноярском крае 23 сентября, где медведь напал на сторожа стоянки грузовых автомобилей.
«В 2026 году медведей замечали возле населённых пунктов уже в 41 регионе России. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Восточной Сибири. Хищники подходили к школам и воинским частям, пытались проникнуть в частные дома и появлялись в популярных туристических местах», — пишет Om1 Новосибирск.
На сегодняшний день во многих регионах действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. При этом в Новосибирской области начали регулировать численность бурых медведей. Здесь отстреливают хищников, которые ведут себя агрессивно или появляются возле населённых пунктов.