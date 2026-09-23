В России за последние месяцы от нападений медведей погибли 17 человек

23 сентября 2026, 14:47

Фото: iStock/Warren A Metcalf

За последние месяцы в России от нападения медведей погибли 17 человек. Самой тяжёлой ситуация остаётся в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.





Так, в Красноярском крае жертвами хищников стали шесть человек. По три человека погибли в Томской и Иркутской областях, ещё двое — в Бурятии. Также смертельные нападения произошли на Алтае, Камчатке и в Хабаровском крае. Последний случай зафиксировали в Красноярском крае 23 сентября, где медведь напал на сторожа стоянки грузовых автомобилей.





«В 2026 году медведей замечали возле населённых пунктов уже в 41 регионе России. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Восточной Сибири. Хищники подходили к школам и воинским частям, пытались проникнуть в частные дома и появлялись в популярных туристических местах», — пишет Om1 Новосибирск.