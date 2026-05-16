В российских регионах активизировались гадюки

16 мая 2026, 13:22

Первые случаи укусов гадюк зафиксировали в российских регионах

В России участились случаи нападения гадюк на людей. Первые инциденты зафиксировали сразу в нескольких регионах страны, пишет телеграм-канал SHOT.





В Саратовской области женщина пострадала во время посадки клубники на огороде — змея ужалила её за лодыжку. Потерпевшую госпитализировали, несколько дней она провела в реанимации.



В Свердловской области после встречи с гадюками в больницу попали три человека. Они жаловались на сильную боль, головокружение, тошноту и признаки отравления.



В Пермском крае мужчина «попал на зуб» сразу двум змеям, которые свили гнездо на его участке. Похожий случай произошёл в Кузбассе — рептилия атаковала человека прямо в его доме.



В Татарстане мужчину, собиравшего крапиву для супа, удалось спасти чудом. Через несколько часов после укуса у него опухла и стала бордовой рука, подскочило давление, развился отёк Квинке — пострадавшего экстренно госпитализировали.



Сообщения о встречах со змеями поступают также из Красноярского края и Подмосковья. В Балашихе, Орехово-Зуеве и Егорьевске зафиксировали нападения на двух детей и пенсионерку.



