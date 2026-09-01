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В российской школе отменили линейку из-за сообщения с угрозами

В школе Забайкалья отменили линейку из-за угрозы теракта
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В поселке Новокручининский Забайкальского края отменили школьную линейку из-за угроз совершения теракта, поступивших на электронную почту учебного заведения. Об этом сообщает местный портал Chita.ru.



Анонимное сообщение о якобы заминированном здании пришло около пяти часов утра. Директор школы прочитала его, когда пришла на работу, после чего передала информацию в правоохранительные органы.

Пришедших на праздничные мероприятия детей не пустили в здание. Спецслужбы оцепили территорию и проверили все помещения от чердака до подвала, а также прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов они так и не нашли.

Глава населенного пункта Вера Шубина пояснила, что школьную линейку пришлось отменить, поскольку этого требуют правила безопасности.

Ранее сообщалось о нападении на детей и педагогов в школе №2 Канска.

Лидия Пономарева

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