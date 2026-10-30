В Петербурге машина провалилась под асфальт
В Петербурге на улице Фучика машина оказалась под асфальтом
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль провалился под асфальт рядом со строящимся жилым комплексом на улице Фучика. Об этом 30 октября сообщил телеграм-канал «78».
По словам водителя иномарки, у машины внезапно отказали тормоза, после чего она «нырнула» в образовавшуюся в дорожном покрытии яму. В салоне сработали подушки безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее под Брянском конь провалился в битумную яму. Спасатели вытаскивали его три часа.
Кроме того, мужчина попал в дупло клена и просидел там больше суток. Экстренные службы получили сообщение о происшествии.
Читайте также: