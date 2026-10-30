В Петербурге машина провалилась под асфальт

30 октября 2026, 14:22

В Петербурге на улице Фучика машина оказалась под асфальтом

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль провалился под асфальт рядом со строящимся жилым комплексом на улице Фучика. Об этом 30 октября сообщил телеграм-канал «78».