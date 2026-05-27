Подросток на электросамокате сбил маленького ребёнка в Подмосковье
СК возбудил дело после наезда подростка на электросамокате на ребёнка в Люберцах
В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил малолетнего. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.
Переживший наезд ребёнок детсадовского возраста получил различные травмы. Изначально информация об инциденте появилась в эфире федерального телеканала, после чего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют все детали случившегося.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
