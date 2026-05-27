Подросток на электросамокате сбил маленького ребёнка в Подмосковье

27 мая 2026, 00:19

СК возбудил дело после наезда подростка на электросамокате на ребёнка в Люберцах

Фото: iStock/Wpadington

В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил малолетнего. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.





Переживший наезд ребёнок детсадовского возраста получил различные травмы. Изначально информация об инциденте появилась в эфире федерального телеканала, после чего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют все детали случившегося.



