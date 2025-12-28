В российском городе маленький мальчик попал в «плен», гуляя около гаражей
В Архангельске спасатели освободили из сугроба 10-летнего мальчика
В Архангельске 10-летний мальчик попал в снежный плен между гаражами и не смог оттуда выбраться. Об этом сообщает Архангельская областная служба спасения (АОСС).
На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной службы.
«По прибытии спасатели с использованием физической силы и спасательной петли извлекли ребёнка из снежного плена», — сказано в сообщении АОСС.Сотрудники службы передали мальчика его матери. Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в подмосковной Балашихе, где трое детей едва не погибли в ледяной воде. Школьники вышли на лёд водоёма, но он не выдержал их веса и треснул. Случайные прохожие сразу бросились к полынье и помогли ребятам выбраться на берег.