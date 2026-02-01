В Подмосковье огонь в камине забрал две жизни
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом информирует региональное управление МЧС.
Трагическое происшествие случилось в ночь на 1 февраля в подмосковной деревне Воеводино. Огонь унёс жизни мужчины и женщины. Установлено, что причиной возгорания послужила топка камина.
Следователи считают, что пожар начался из-за того, что хозяева нарушили правила устройства и эксплуатации печного оборудования. Помимо этого, выяснилось, что в помещениях дома не установили автономные пожарные извещатели.
Этот инцидент произошёл вслед за трагедией в Кузбассе, где 31 января в горящей сауне в Прокопьевске погибли пять школьников.
