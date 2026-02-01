Достижения.рф

В Подмосковье огонь в камине забрал две жизни

В Подмосковье нарушение правил эксплуатации камина привело к гибели людей
Фото: МЧС Московской области

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом информирует региональное управление МЧС.



Трагическое происшествие случилось в ночь на 1 февраля в подмосковной деревне Воеводино. Огонь унёс жизни мужчины и женщины. Установлено, что причиной возгорания послужила топка камина.

Следователи считают, что пожар начался из-за того, что хозяева нарушили правила устройства и эксплуатации печного оборудования. Помимо этого, выяснилось, что в помещениях дома не установили автономные пожарные извещатели.

Этот инцидент произошёл вслед за трагедией в Кузбассе, где 31 января в горящей сауне в Прокопьевске погибли пять школьников.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0