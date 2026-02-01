В Таиланде арестовали двух россиян, подозреваемых в убийстве владельца наркошопа

01 февраля 2026, 18:21

Полиция Таиланда задержала двух россиян по делу об убийстве Михаила Емельянова

Фото: Istock/Hari Sucahyo

Полиция Таиланда задержала двух россиян по подозрению в убийстве владельца интернет-магазина, связанного с наркотиками. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчины пытались скрыться в Бангкоке.