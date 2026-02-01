В Таиланде арестовали двух россиян, подозреваемых в убийстве владельца наркошопа
Полиция Таиланда задержала двух россиян по подозрению в убийстве владельца интернет-магазина, связанного с наркотиками. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчины пытались скрыться в Бангкоке.
Правоохранительные органы задержали 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева. Следствие считает, что они убили и расчленили 30-летнего Михаила Емельянова.
Погибший отправился с ними на деловую встречу, после чего пропал. После этого Демидов и Маскалев уехали в Бангкок и скрывались в одном из отелей, где их позже и задержали. Сейчас тайская полиция предъявила им обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.
Михаила Емельянова разыскивали с 7 января. Сегодня появилась информация, что его тело нашли в Паттайе. Всего обнаружили пять фрагментов.
Ранее в Таиланде после поездки на мотоцикле пропал криптоинвестор из Петербурга.
Читайте также: