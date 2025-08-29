В Ростове-на-Дону начался крупный пожар
Мощный пожар вспыхнул на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Огонь полыхает в непосредственной близости от стадиона «Ростов-Арена», пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители сообщают, что возгорание началось более часа назад. Предварительно, полыхает сухая трава. В настоящее время пламя активно тушат пожарные расчеты, причины происшествия пока остаются неизвестными.
Автор публикации уточняет, местные жители не слышали каких-либо взрывов до начала пожара.
Ранее сообщалось, что родственники до смерти избитого на пляже в Сочи туриста пожаловались главе СКР Бастрыкину. По их словам, мужчину избила группа местных жителей, после чего он скончался, однако следователи переквалифицировали дело на менее тяжкую статью и допустили другие процессуальные нарушения.
Читайте также: