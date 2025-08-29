В Ростове-на-Дону начался крупный пожар

29 августа 2025, 23:45

SHOT: Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Дона рядом с «Ростов-ареной»

Фото: iStock/kckate16

Мощный пожар вспыхнул на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Огонь полыхает в непосредственной близости от стадиона «Ростов-Арена», пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.