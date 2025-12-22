В российском городе пятимесячный ребенок умер от истощения

22 декабря 2025, 07:12

Младенец в Норильске умер от голода, пока его мать трое суток была в гостях

Фото: iStock/LENblR

В Норильске произошла трагедия. Пятимесячный мальчик скончался от истощения, пока его мать проводила время у знакомого. Об этом пишет РИА Новости.