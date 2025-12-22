Достижения.рф

В российском городе пятимесячный ребенок умер от истощения

Младенец в Норильске умер от голода, пока его мать трое суток была в гостях
Фото: iStock/LENblR

В Норильске произошла трагедия. Пятимесячный мальчик скончался от истощения, пока его мать проводила время у знакомого. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел с 14 по 17 декабря 2025 года. Женщина оставила троих дочерей и сына без должного присмотра и еды.

По информации следствия, она ушла на три дня. В результате длительного голодания мальчик умер 17 декабря. Два младших ребенка попали в больницу для получения медицинской помощи. Старшую дочь отправили в социальный приют. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Дарья Осипова

