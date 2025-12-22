В Якутске троих детей госпитализировали после отравления угарным газом
В Якутске трое несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Пострадавшими оказались дети 2008, 2014 и 2016 годов рождения. Их уже госпитализировали для обследования.
В настоящий момент прокуратура устанавливает все обстоятельства отравления выхлопами природного газа из системы отопления частного дома.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошло страшное ДТП: автомобиль с матерью и маленьким ребенком столкнулся с тремя грузовыми фурами. В результате четырехлетний мальчик погиб на месте.
21 декабря сотрудники полиции в Анапе задержали мужчину в костюме Деда Мороза. Он утверждал отдыхающим, что установленные в центре города декоративные сани — его собственность, и просил денег за возможность сфотографироваться.
Читайте также: