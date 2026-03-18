В Ростове-на-Дону холодильник взорвался и чуть не спалил квартиру с людьми
В Ростове-на-Дону взрыв бытового холодильника привёл к пожару в многоэтажке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошёл в доме на улице Подвойского. Семья находилась в квартире, когда раздался хлопок. Люди сразу выбежали на кухню и увидели распространяющийся пожар.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнём. Пламя охватило 10 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил кухонную мебель и технику, но не перекинулся на другие комнаты и соседние квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Подмосковье неисправный водонагреватель убил семью с младенцем. Установлено, что котёл деформировался, из-за чего газ пошёл в воздух и отравил всех находившихся в квартире.
Читайте также: