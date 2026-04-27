Стало известно, что убивший женщину в Москве едва не стал серийным убийцей
26 апреля в Москве в офисе по продаже недвижимости на Верейской улице мужчина совершил убийство женщины. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», спустя несколько минут после первого нападения он предпринял вторую атаку, которая едва не сделала его серийным убийцей.
Злоумышленник пришёл в офис продаж дорогого жилья из-за того, что шум от строительной площадки мешал ему спать. Там он напал на сотрудницу, которая не имела отношения к строительным работам.
Мужчина убил её, затем выбежал на улицу и напал на прохожего, используя монтировку. Молодой человек смог дать отпор. Правоохранители задержали подозреваемого вскоре после инцидента. 27 апреля суд отправил его под стражу.
Отмечается, что фигурант по делу об убийстве женщины на западе Москвы лечился у психиатра. Помимо этого, виновный имеет задолженность по кредитам и штрафам в размере 565 тысяч рублей.
Накануне москвич выстрелил в мужчину после спора из-за парковочного места.
