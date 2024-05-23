В российском регионе неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным

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В Ленинградской области неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным. Об этом пишет «Фонтанка».
Сообщается, что речь идет о мемориале, расположенном на территории кирхи, который посвящен военным республики Финляндия. Они погибли во время Финской войны с СССР. Неизвестные испачкали гранитный камень зеленой краской, а табличку разбили. От доски остались только три осколка.
Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова