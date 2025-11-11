Достижения.рф

В российском регионе юная автоледи сбила 90-летнюю женщину, сдавая задом

В Железногорске-Илимском автомобиль сбил 90-летнюю пенсионерку
В городе Железногорске-Илимском Иркутской области автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.



Чрезвычайное происшествие случилось 11 ноября на площади Конституции.

«23-летняя женщина за рулём автомашины Toyota Corona при движении задним ходом не убедилась в безопасности манёвра и допустила наезд на пешехода», — сообщили в ведомстве.
90-летняя женщина получила телесные повреждения. Врачи экстренно госпитализировали её в медицинское учреждение. По факту ДТП полиция проводит проверку. Известно, что стаж водителя составляет менее двух лет.

