«Занесло»: В Подмосковье подростки на багги покалечили женщин на остановке

11 ноября 2025, 20:37

На автостанции в Подмосковье двое подростков на багги врезались в людей

Фото: Istock/Alexlukin

В подмосковном посёлке Тучково два подростка совершили наезд на людей на автобусной остановке. Они управляли багги — небольшим лёгким автомобилем высокой проходимости для езды по бездорожью. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.