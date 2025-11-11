Достижения.рф

«Занесло»: В Подмосковье подростки на багги покалечили женщин на остановке

На автостанции в Подмосковье двое подростков на багги врезались в людей
Фото: Istock/Alexlukin

В подмосковном посёлке Тучково два подростка совершили наезд на людей на автобусной остановке. Они управляли багги — небольшим лёгким автомобилем высокой проходимости для езды по бездорожью. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительной информации, молодые люди не справились с управлением транспортного средства и на большой скорости въехали в зону автостанции. В результате инцидента пострадали как минимум два человека. Удар отбросил пенсионерку на стену, а другую женщину багги сбил, и она оказалась под колёсами.

Очевидцы происшествия самостоятельно подняли и убрали вездеход с пострадавшей. Подростки заявили, что на повороте их транспорт занесло. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Медики госпитализировали одну из женщин в тяжёлом состоянии. Специалисты уточняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

