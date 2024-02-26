В Ростове-на-Дону предпринимателю сломали нос и ребра в магазине гаджетов

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В Ростове-на-Дону мужчина сломал ребра 35-летнему предпринимателю в магазине гаджетов. Об этом сообщает Телеграм-канал Don Mash.
По данным издания, несколько недель бизнесмен зашёл в магазин на Университетском, где продают продукцию Apple. По словам россиянина, за ним начал следовать бородатый мужчина и начал сыпать угрозами. Незнакомец накинулся на мужчину с кулаками: сломал ему нос и ребра.
Очевидцы спустя какое-то время сумели разнять дерущихся. Знакомые отвезли пострадавшего в больницу, а нападавший скрылся.
Ранее сообщалось, что В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак