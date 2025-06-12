Полиция Индии обнаружила двух выживших при крушении летевшего в Лондон самолета
Двух выживших при крушении самолета обнаружила индийская полиция, сообщают местные СМИ. Известно, что из-под завалов извлекли 204 тела. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается.
Несколько часов назад стало известно о крушении воздушного судна Boeing 787 Dreamliner. Уточнялось, что на борту было 242 человека с учетом 12 членов экипажа. Падение воздушного судна произошло в штате Гуджарат. Борт рейсом AI171 из Ахмадабада в Лондон рухнул в жилом районе у аэропорта спустя несколько секунд после взлета.
В сети публиковались кадры с места происшествия, на которых виден черный густой дым. Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают оперативные службы.
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