В ростовских Шахтах произошел пожар на подстанции

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В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция, из-за чего отключили одну из линий электропередач. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Владимир Петров в своем телеграм-канале.
«В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал замградоначальника.По его данным, ориентировочно, подачу электричества возобновят в ближайшие три часа.
«Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно», — добавил Петров.Ранее в сети появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работали сотрудники спецслужб.
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