В Ростовской области обнаружили склад боеприпасов в подвале многоквартирного дома

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Двое жителей Ростовской области нашли склад боеприпасов в собственной кладовке многоквартирного дома. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Схрон боеприпасов был найден в доме по проспекту Ленина в Аксае. Сообщается, что боеприпасы нашли отец и сын, они сами передали все правоохранителям. Еще один сын владельца — ветеран спецоперации.
Сейчас на месте работают силовики. Проводится экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее российский военнослужащий рассказал о массовом применении ВСУ запрещённого оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Младшего, который в другом городе работает, поехали опрашивать», — сообщил собеседник издания.
Ранее российский военнослужащий рассказал о массовом применении ВСУ запрещённого оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак