В Ростовской области произошло смертельное ДТП
Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы в ДТП в Зерноградском районе Ростовской области и были доставлены в больницу, ещё один человек погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, водитель автомобиля «Ауди» при попытке обгона попутного транспорта не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель погиб, двое пассажиров, среди которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и госпитализированы.
Ранее также сообщалось, что на Кубани двухлетний мальчик погиб под колёсами такси на хуторе Северин Тбилисского района. По предварительной информации краевого МВД, во время расчёта за поездку мать ребёнка (21 год) стояла рядом с водителем, а ребёнок оказался перед машиной вне зоны видимости 36‑летнего водителя; при трогании с места автомобиль наехал на ребёнка.
