В Ростовской области произошло смертельное ДТП

09 августа 2025, 22:20

Один человек погиб в результате ДТП в Ростовской области

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы в ДТП в Зерноградском районе Ростовской области и были доставлены в больницу, ещё один человек погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.