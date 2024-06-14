В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части

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В Ростовской области очевидец снял на видео полыхающую на дороге машину. Как оказалось, автомобиль принадлежал начальнику штаба одной из воинских частей Вадиму Собесскому.
Инцидент произошёл в городе Миллерово на улице Ефимова (микрорайон «Военный городок»), сообщает телеграм-канал «112». Военный ехал на своей «Вольво», как вдруг услышал в двигателе шипящий звук. Откуда-то появился дым. Офицер остановился и покинул салон. Почти сразу после этого раздался взрыв. По предварительным данным, мужчина не пострадал.
Подъехали пожарные, и через несколько минут огонь был ликвидирован. Тушили его восемь человек личного состава пожпрно-спасательного подразделения с привлечением двух автоцистерн. В причинах ЧП предстоит разобраться правоохранителям. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неисправности газового оборудования.
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Александр Бойцов