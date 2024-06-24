В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

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В румынском городе Ибэнешть на молокозаводе произошла трагедия: четверо человек погибли, упав в отстойник, включая директора Раду Тудосе, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань.
На место прибыли пять спасательных бригад. В отстойник упали двое работников, администратор и директор завода. Спасатели извлекли пострадавших и передали их медицинским бригадам.
Администратора завода доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Директора Тудосе планировали отправить в больницу Яссы на вертолете, но он также скончался.
Полиция расследует причины и обстоятельства происшествия.
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«Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были извлечены и переданы врачам. Один пострадавший был в сознании и доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
Администратора завода доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Директора Тудосе планировали отправить в больницу Яссы на вертолете, но он также скончался.
Полиция расследует причины и обстоятельства происшествия.
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Артем Кузьмин