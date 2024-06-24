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В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

В Румынии директор и три работника завода погибли после падения в отстойник
24 июня 2024, 11:31
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В румынском городе Ибэнешть на молокозаводе произошла трагедия: четверо человек погибли, упав в отстойник, включая директора Раду Тудосе, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань.
На место прибыли пять спасательных бригад. В отстойник упали двое работников, администратор и директор завода. Спасатели извлекли пострадавших и передали их медицинским бригадам.

«Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были извлечены и переданы врачам. Один пострадавший был в сознании и доставлен в больницу», — говорится в сообщении.


Администратора завода доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Директора Тудосе планировали отправить в больницу Яссы на вертолете, но он также скончался.

Полиция расследует причины и обстоятельства происшествия.

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#спасатели
#пострадавший
#человек
#происшествия
Ушла из жизни легендарная теннисистка Анна Дмитриева
Юрий Рост: чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева ушла из жизни
24 июня 2024, 11:30

Фото: IStock/jorgeantonio

На 84-м году жизни скончалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, сообщил в своем Телеграм-канале актер и журналист Юрий Рост.
«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек», — написал он.
О причинах смерти не уточняется.

Анна Дмитриева являлась заслуженным мастером спорта СССР по теннису, а позднее продолжила карьеру в качестве спортивного комментатора и журналиста. Несмотря на занятость в спорте, она получила высшее образование на кафедре французской филологии МГУ им. и М. В. Ломоносова.

Ранее сообщалось о смерти замглавреда агентства «Москва» Александра Малютина. Ему было 60 лет.

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Жена убитого террористами в Дербенте священника рассказала о нападении
РЕН ТВ: напавшие на храм в Дербенте сначала убили охрану
24 июня 2024, 11:28

Фото РИА Новости/РИА Новости

Вооруженные террористы, напавшие на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, сначала убили охрану, а затем застрелили священника отца Николая. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на супругу погибшего.
«Заскочили. Убили охрану. Потом заскочили в дом. Выстрелили в батюшку. Подожгли дом. Потом зашли, подожгли церковь», – рассказала она.

Женщина отметила, что пожилой священник после инсульта еле ходил.

«Поэтому он никого не спасал. И прихожан уже в это время не было вообще», – объяснила Котельникова.

Она добавила, что у преступников, которые совершили это чудовищное нападение, не могло быть личных мотивов. По ее словам, отца Николая все уважали и хорошо к нему относились.

Напомним, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Планировали они свои действия около месяца, начиная с середины мая. Пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#террористы
#фотография
#дагестан
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Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца
24 июня 2024, 11:08

Фото: istock/zabelin

Террористы, атаковавшие Махачкалу и Дербент, планировали свои действия около месяца, начиная с середины мая, сообщает SHOT. В день нападений они координировали свои действия через закрытый чат, состоящий из шести человек.
По информации источника, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате.

На текущий момент ликвидировано пять террористов.

Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника. Количество жертв может возрасти.

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#мэр
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Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины
Mash: в Симферополе задержали старшего следователя МВД Крыма, работавшего на СБУ
24 июня 2024, 11:07

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Согласно информации источника, мужчина стал сотрудником внутренних органов 8 лет назад. Правоохранительные органы выяснили, что на протяжении этого периода он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины.

Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

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#полицейские
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Стало известно, как связаны один из террористов в Дербенте и экс-мэр Махачкалы Мусаев
Mash: убитый в Дербенте террорист был племянником экс-мэра Махачкалы Мусаева
24 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/zabelin

Гаджимурад Кагиров, который, предварительно, является одним из ликвидированных террористов в Дербенте, — двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками. В 2018 году Мусаева посадили в тюрьму на 4 года за махинации с земельными участками. Ущерб государству от противозаконных действий Мусаева составил более 48 миллионов рублей.

Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Eagles FC. За всё время провёл два поединка — оба завершились его победой.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
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#террористы
#операции
#ущерб
#дагестан
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Появились последние данные по погибшим в результате атаки террористов в Дагестане
«112»: количество жертв нападения террористов в Дагестане возросло до 20
24 июня 2024, 10:50

Фото: iStock/jorgeantonio

Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу увеличилось до 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что пострадали 44 человека, из них 37 сотрудников правоохранительных органов. Контртеррористическая операция в Дагестане завершена.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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#храм
#операция
#дпс
#пост
#террористы
#дагестан
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Подмосковные полицейские поймали курьера телефонных мошенников
24 июня 2024, 09:39

Фото: iStock/jorgeantonio

Восемнадцатилетнего москвича, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, задержали полицейские из подмосковной Власихи, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным полиции, 85-летнему местному жителю позвонила плачущая девушка. Она назвалась его внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. И ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку неизвестному, который представился следователем. Он сказал, что замять дело можно будет за 900 тысяч рублей. Пенсионер сказал, что у него есть только 500 тысяч. Лжеследователь согласился и на эту сумму», — говорится в сообщении.
Пенсионер назвал свой адрес, отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что это был обман, и обратился в полицию.

Личность курьера удалось установить, его задержали в Москве. Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» по рекомендации знакомого, которой сообщил ему, что в одном из мессенджеров неизвестный «работодатель» называет адреса, по которым надо забирать деньги, а потом перечислять их на определённые банковские счета, оставляя себе 10%.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#пенсионер
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В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте
Sun: в Шотландии начался сильный пожар на промышленном объекте, гремят взрывы
24 июня 2024, 09:25

Фото: iStock/grafoto

В Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. Об этом информирует издание The Scottish Sun.
Уточняется, что на месте происшествия слышны взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил изданию местный житель, площадь возгорания стремительно увеличивается. При этом экстренным службам не удается ликвидировать пожар.

Ранее сообщалось, что врыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Примечательно, что в тот же день, 21 июня, произошло массовое отключение электричества на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей.

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#происшествия
#пожар
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НАК сообщил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте
НАК: в Махачкале и Дербенте завершена КТО
24 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/artolympic

Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что режим контртеррористической операции был отменен в 8:15 мск. ​В регионе на протяжении трех дней будет соблюдаться траур по погибшим.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#уголовное террористы
#операции
#режим
#дагестан
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