Жених и невеста упали с высоты четырех метров из-за провалившегося под ними пола

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В Италии на свадьбе под женихом, невестой и их гостями провалился пол. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в бывшем монастыре XV века в итальянской области Тоскана. Виновники торжества и гости танцевали на втором этаже здания, как вдруг пол под ними провалился. Десятки человек упали с четырехметровой высоты. Больше 30 человек, в том числе молодоженов, госпитализировали с разнообразными травмами. К счастью, в результате обрушения погибших нет.
Ранее в Сети появилось видео, снятое на камеру наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Замерзшее животное нашли только 20 января. Проводницу отстранили от работы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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