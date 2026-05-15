В Румынии пятилетний мальчик трое суток провел в лесу
В Румынии потерявшийся пятилетний ребенок три дня провел в лесу. Об этом сообщает Digi24.ro.
Поисками занимались сотни волонтеров. Они осматривали реки, леса и домашние хозяйства. Замерзшего мальчика обнаружили с помощью вертолета в труднодоступном месте примерно в двух километрах от точки пропажи. Спасатели оказали ему первую помощь: надели тёплую одежду, дали воду, банан и шоколад.
Пострадавшего госпитализировали в педиатрическую больницу в Сибиу, где он останется на несколько дней. Врачи оценивают состояние юного пациента как хорошее, но у него диагностировали пневмонию.
