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В Санкт-Петербурге мать побила свою дочь, в результате чего девочка попала в больницу. Об этом информирует издание 78.ru.
Инцидент произошел в ночь на 23 октября. Сообщается, что побитый ребенок поступил в детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». Врачи диагностировали у школьницы ушибы грудной клетки, шеи, спины и ссадины лица.
По данным издания, сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.
До этого в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным издания, сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.
До этого в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова