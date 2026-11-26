Загадочная сине-зелёная вспышка озарила небо над Карелией на пару секунд
Жители Карелии увидели в небе загадочную сине-зелёную вспышку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя завораживающие кадры случившегося.
По словам местных жителей, необычное явление заметили несколько часов назад. В Петрозаводске и соседней деревне Вилга небо озарилось зелёным на пару секунд — это подтверждают видеоролики, которые распространились в соцсетях. По предварительным данным, причиной стал крупный метеор, сгоревший в атмосфере Земли.
Очевидцы сравнили увиденное с выстрелом из бластера в «Звёздных войнах»: вспышка была очень яркой и бесшумной, при этом за ней последовало нечто похожее на взрыв с медленным затуханием. Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что самолет с футболистами турецкого «Бешикташа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Ризе-Артвин из-за плохой погоды. Во время полёта в борт ударила молния. Подробности читайте здесь.
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