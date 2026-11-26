26 ноября 2026, 03:11

SHOT: Жители Карелии рассказали о яркой сине-зелёной вспышке в небе

Фото: iStock/unomat

Жители Карелии увидели в небе загадочную сине-зелёную вспышку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя завораживающие кадры случившегося.