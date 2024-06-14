В Санкт-Петербурге полицейские разоблачили афериста-криптоинвестора

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В Санкт-Петербурге полиция разоблачила афериста-криптоинвестора, который обманным путём выманил у 45 россиян более трёх миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, в Интернете преступник был известен как успешный криптоинвестор, который может преумножить денежные вложения любого, кто к нему обратится. Чтобы доказать эффективность своей работы, молодой человек демонстрировал в соцсети фото и видео с элитной квартирой в Санкт-Петербурге и дорогой машиной. Он также показывал биржевые сводки с примерами успешных инвестиций. При этом аферист даже выплачивал некоторым клиентам дивиденды.
Таким образом, мужчина обманул 45 жителей страны, лишив их порядка трёх миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится под стражей.
Волк также призвала россиян не доверять деньги незнакомым людям в интернете.
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«Аферу разоблачили мои коллеги из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они выяснили, что «инвестору» из Ставропольского края 22 года, в Интернете он выступает под чужим именем и пользуется универсальными и проверенными методиками обмана. Квартира и машина – в краткосрочной аренде, видео с биржевыми котировками – симуляция», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Таким образом, мужчина обманул 45 жителей страны, лишив их порядка трёх миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится под стражей.
Волк также призвала россиян не доверять деньги незнакомым людям в интернете.
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Элина Позднякова